رئيس الجمهورية يتابع عرضا حول النظرة الإستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة

تابع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عرضا حول النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة بقصر الثقافة “مفدي زكرياء”.

العرض يحضره كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة إلى جانب والي ولاية الجزائر. حيث أن إستراتيجية تطوير وعصرنة الجزائر العاصمة تتضمن عدة مشاريع عصرية تليق بمكانة عاصمة البلاد وموروثها الثقافي والحضاري.

وجاء في العرض أن هنالك مشاريع تطوير وعصرنة العاصمة هي قيد الانجاز. وأخرى سيتم تجسيدها على المديين القريب والمتوسط. بالإضافة كذلك إلى إمكانيات ضخمة سخرتها الدولة لتجسيد هذه الإستراتيجية. بهدف الإرتقاء بعاصمة البلاد إلى مصاف كبريات العواصم في العالم.