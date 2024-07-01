رئيس الجمهورية يتابع عروضا مُبهرة بالأكاديمية العسكرية لشرشال

تابع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عروضا رياضية في القتال المتلاحم والحركات الرياضية الجماعية وتمارين بيانية، على هامش إشرافه على تخرج الدفعات بالأكاديمية العسكرية لشرشال.

ووافق رئيس الجمهورية، بعد تسليم الدفعة المتخرجة من الطلبة الضابط العاملين راية الأكاديمية للدفعة الموالية على تسمية الدفعة بإسم المجاهد المرحوم العقيد يوسف الخطيب.

وتابع رئيس الجمهورية عروضا رياضية في القتال المتلاحم والحركات الرياضية الجماعية بالسلاح وبدون سلاح. بالإضافة إلى تمارين كمال الأجسام.

كما تابع رئيـس الجمهـورية جانبـاً من”تمـريـن بياني للقفـز الحُـر والعملياتي” نفذته مجمـوعة من أفراد القوات الخاصة للقــوات البــرية.

وتابع الرئيس تبون، عروضا لتشكيل لوحات بالألوان الوطنية، واستعراضات جوية لتشكيلات الطائرات المقاتلة.

كما تابع رئيس الجمهورية من خلال شاشة عملاقة البث المباشر لتمارين بيانية نفذت في عرض البحر من طرف القوات البحرية.