رئيس الجمهورية يتابع فيلما وثائقيا حول جامع الجزائر

تابع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، فور وصوله إلى جامع الجزائر، فيلما وثائقيا حول هذا الصرح الديني والعلمي والسياحي. وهذا بالقاعة الشرفية للجامع.

وحل الرئيس تبون، بجامع الجزائر من أجل الإشراف على افتتاحه وتدشينه.

جامع الجزائر صرح ديني وعلمي وسياحي، افتتح في 28 أكتوبر 2020. ويمتد على مساحة 30 هكتارا، خصص منها 400 ألف متر مربع لاحتواء 12 بناية متواصلة ومتكاملة.

ويضم هذا المبنى الضخم، المتواجد ببلدية المحمدية بقلب الجزائر، قاعة صلاة كبيرة تتربع على مساحة 20.000 متر مربع. وتتسع لأكثر من 120 ألف مصل وزينت هذه القاعة بشكل بديع. وتحوي على دعائم رخامية مميزة ومحراب كبير، تم انجازه من الرخام والجبس المتعدد الألوان ولمسات فنية تعكس الزخرفة الجزائرية الأصيلة.

وتم تزيين قاعة الصلاة ومختلف مباني جامع الجزائر بفن الخط العربي على امتداد 6 كلم. ويعتبر جامع الجزائر أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة. كما يعد قطبا متعدد الوظائف يجمع طابعه المعماري بين العصرنة والبساطة.

واعتمد التصميم الهندسي لجامع الجزائر الذي يعتمد على معايير مضادة للزلازل بقدرة امتصاص 70 بالمائة من شدة الزلزال على نمط تقليدي يتميز بحضور قوي للأعمدة مزينة بالرخام الناصع البياض التي تعد ركيزة المبنى.