رئيس الجمهورية يتبادل أطراف الحديث مع أبناء المجاهد الراحل عثمان بلوزداد

تبادل، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أطراف الحديث، مع ابناء المجاهد الراحل عثمان بلوزداد. الذي تم تسمية أحد الأحياء بإسمه والذي سيدشنه رئيس الجمهورية.

وجاء لقاء الرئيس تبون بأبناء المجاهد الراحل بلوزداد، على هامش وصوله إلى المدينة الجديدة سيدي عبد الله. للإشراف على إنطلاق عملية توزيع السكنات عبر كامل التراب الوطني.

وتابع رئيس الجمهورية، عرضا قدمه وزير السكن طارق بلعريبي، وحصيلة السكنات الموزعة من 2020 إلى 2024.