بخصوص “صنصال”..رئيس الجمهورية يتجاوب “ايجابيا” مع طلب نظيره الألماني

تلقى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، طلبا من فرانك فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية الصديقة. يتضمن، إجراءَ عفوٍ لفائدة بوعلام صنصال.

وتفاعل رئيس الجمهورية مع طلب إجراءَ عفوٍ لفائدة بوعلام صنصال، الذي شد اهتمامه، لطبيعته ودواعيه الإنسانية.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية “عملا بالمادة 91 الفقرة 8، من الدستور وبعد الاستشارة المعمول بها قانونا، قرّر رئيس الجمهورية التجاوب إيجابيا”. “مع طلب فخامة رئيس جمهورية ألمانيا الفيدرالية، الصديق”. تابعا “ستتكفل الدولة الألمانية بنقل المعني وعلاجه”.

