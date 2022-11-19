رئيس الجمهورية يتجه إلى قطر لحضور افتتاح مونديال 2022

غادر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، أرض الوطن، باتجاه العاصمة القطرية الدوحة، لحضور افتتاح مونديال 2022.

وغادر الرئيس عبد المجيد تبون، مطار “هواري بومدين”، أين كان في توديعه، الفريق أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان.

و يأتي هذا، بعد تلقي الرئيس تبون، دعوة من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لحضور حفل افتتاح كأس العالم 2022.

يذكر أن حفل افتتاح كأس العالم 2022 بقطر، مقرر غدا الأحد، بملعب “البيت”، تليه المباراة الافتتاحية التي ستجمع منتخب قطر بالإكوادور.