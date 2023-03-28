رئيس الجمهورية يتحادث مع الرئيس الإيطالي.. هذا مادار بينهما

أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد فقدم الرئيس الإيطالي تهانيه لرئيس الجمهورية والشعب الجزائري بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل

وأضاف البيان، أن الرئيسان تناولا الإجتماع المقبل للطبعة التاسعة لمنتدى الحوار المتوسطي رفيع المستوى. حيث قبل الرئيس دعوة نظيره الإيطالي للمشاركة في الطبعة القادمة. كما تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية معربين عن ارتياحهما لوتيرة التعاون الثنائي المحقق. حيث أكدا على تعزيز التوافق التام والصداقة العميقة والمتجدّرة التي تجمع البلدين الصديقين.

كما استعرض الرئيسان ملفات إقليمية ودولية ذات الإهتمام المشترك، التي تصب في مصلحة المنطقة واستقرارها.