رئيس الجمهورية يتحادث مع رئيس أوغندا

تحادث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، مع رئيس أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، بالقاعة الشرفية الرئاسية لمطار هواري بومدين الدولي بالعاصمة.

وحسب ما أورده التلفزيون العمومي، تحادث الرئيسان، بحضور كبار المسؤولين من كلا البلدين.

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم السبت، نظيره الأوغندي، يوري كاغوتا موسيفيني، في مطار هواري بومدين الدولي.

وتكتسي الزيارة أهمية خاصة ضمن مسار تدعيم الديناميكية الإيجابية التي تشهدها علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين.

ومن شأن هذه الزيارة تعزيز الإلتزام المشترك للبلدين لصالح قضايا القارة الإفريقية وتأكيد تطلعهما نحو تحقيق السلم والتنمية لشعوبها.

الجزائر وأوغندا يتفقان على ضرورة تطوير العمل الافريقي المشترك على نحو أكبر في إطار الاتحاد الإفريقي.

كما يتقاسم البلدين، الرؤى ذاتها حول تعزيز التشاور والتنسيق داخل المنظمات الدولية وحركة دول عدم الإنحياز.

وشرع رئيس أوغندا يوري كاغوتا موسيفيني، في زيارة دولة إلى الجزائر، إبتداءً من اليوم وإلى غاية 14 من الشهر الجاري.