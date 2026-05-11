رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره الأنغولي

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تحادث الرئيس تبون، مع ضيف الجزائر، الرئيس الأنغولي، بالقاعة الرئاسية لمطار هواري بومدين، بحضور وفدي البلدين.

هذا واستقبل رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية أنغولا، جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، وحَرَمه، بمطار الجزائر الدولي هواري بومدين. وذلك في إطار زيارة دولة يؤديها الرئيس الأنغولي بالجزائر تدوم ثلاثة أيام.