رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره التركي
تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.
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