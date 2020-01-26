رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره التركي

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رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره التركي
بقلم فوزية مسعدي

تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد بمقر رئاسة الجمهورية، مع نظيره التركي، رجب طيب أردوغان.


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