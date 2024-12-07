رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره الجنوب إفريقي بالمطار

تحادث رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تحادث الرئيسان، على إنفراد، بالقاعة الشرفية لمطار هواري بومدين، قبل مراسم التوديع.

هذا وودع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، ضيف الجزائر رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بمطار هواري بومدين الدولي بالجزائر العاصمة.

وقام رئيس جنوب إفريقيا، بزيارة دولة إلى الجزائر، بداية من يوم الخميس الماضي، بدعوة من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.