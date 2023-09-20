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الوطني

رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره الجنوب إفريقي

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يتحادث مع نظيره الجنوب إفريقي
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أجرى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

هذا ويتواجد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في أشغال الدورة العادية الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتأتي زيارة الرئيس تبون في إطار مشاركته بأشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة. والتي إنطلقت أمس الثلاثاء.

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