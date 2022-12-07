رئيس الجمهورية يتحادث هاتفيا مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل

تحادث، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في اتصال هاتفي، مع رئيس جمهورية الكونغو برازافيل، دونيس ساسو نقيسو.

وتحادث الطرفان حول واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون. حيث أكد رئيس الجمهورية بالمناسبة ذاتها، دعم الجزائر ووقوفها. إلى جانب ممثل الاتحاد الإفريقي، من أجل المصالحة الوطنية في ليبيا. متمنيا له التوفيق، في تحقيق هذا المسعى النبيل، وتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.