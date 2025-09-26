رئيس الجمهورية يتحدث عن تعديل قانون الأحزاب وقانون الانتخابات 

كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أن قانون الأحزاب لن يكون دون الأحزاب.

وخلال اللقاء الدوري مع الصحافة الوطنية، قال رئيس الجمهورية “إن الأحزاب التي تطلب استقبالها أقوم باستقبالها”.

وبخصوص الحوار، أكد رئيس الجمهورية أنه يجب أن يكون بنّاءً وبعيدا عن الخصوصيات.

ومن جهة أخرى، قال رئيس الجمهورية حول قانون الانتخابات “نحن بصدد مراجعة في أجزاء تقنية”.

مضيفا أن البنود التي تقمع التزوير وشراء الذمم لن تتغير.