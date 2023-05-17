رئيس الجمهورية يتدخل في قضية حجاج مقصيين ويمنحهم 8 جوزات سفر بالبليدة

تدخل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون شخصيا يوم الاربعاء في قضية إقصاء 8 حجاج بسبب خطأ اداري ببلدية بني تامو بولاية البليدة.

حيث منح 8 جوزات سفر للمقصيين واعاد لهم الفرحة بعدما أصيب بعضهم بصدمة أثناء تأهبهم لسفر بعدم وجود اسمهم ضمن المعنين بتوجه الى البقاع المقدسة.

أين كشف بعضهم لنهار في اتصال هاتفي أن اتصال مستشار الرئيس اتصل بهم يوم الاربعاء وطلب منهم التحاق بالعاصمة لاخذ جوازات سفرهم بامر من رئيس الجمهورية شخصيا.

مؤكدين أن رئيس الجمهورية أعاد لهم الروح بعد سنوات من الإنتظار وخيبت أملهم خلال هذا الاسبوع بعد أعلمهم باقصائهم من القائمة.

من جهته رئيس بلدية بني تامو مصطفى بورقعة كشف لنهار أنه تم فتح تحقيق ومعاقبة من كان متسبب في خطأ اداري شاكرا رئيس الجمهورية على منح جوازات سفر للمقصيين وتدخله شخصيا