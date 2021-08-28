رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا إستثنائيا لمجلس الوزراء غدا

يترأس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يوم غد الأحد، اجتماعا استثنائيا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يخصص الاجتماع، للدراسة والمصادقة على مخطط عمل الحكومة قبل عرضه على البرلمان في دورته المقبلة.

كما سيتم استكمال عرض ومناقشة مشروع قانون السمعي البصري، حسب ذات البيان.

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