رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية .. وهذه مخرجاته

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين إجتماعا تقييميا للوكالة الفضائية الجزائرية.

الإجتماع خصص لتقييم الوكالة وبحث وضعيتها الحالية من الجاني الهيكلي والمالي وكيفيات تطوير عملها

وخلال الإجتماع تقرر تزويدها بأحدث الوسائل التقنية الفضائية، تماشيا مع التكنولوجيا الحديثة. وكذا رصد الإمكانيات المالية والبشرية المكوّنة، في اختصاصات عالية ودقيقة، من خرّيجي معاهد التعليم العالي للرياضيات والمدرسة العليا للذكاء الاصطناعي، وفق نظرة استشرافية، تمتد إلى غاية 2040، وهذا بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للجزائر.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية الإجتماع حضره كل من الوزير الأول نذير العرباوي، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريسق أول شنڨريحة ، مدير ديوان رئاسة الجمهورية بوعلام بوعلام .

بالإضافة إلى وزير المالية، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالشؤون المتعلقة بالأمن والدفاع.

كما حضر المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، ورئيس مصلحة الجغرافيا والكشف عن بعد، بالجيش الوطني الشعبي.