الوطني رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن بقلم أسماء.ع نشر في 17 أفريل 2024 - 17:11 شارك غرِّد أرسل 1172 0 ترأس، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن. رابط دائم : https://nhar.tv/BQ9lK اقرأ أيضا عيد الفطر.. أزيد من 51 ألف تاجر عبر الوطن لضمان المداومة الوطني 04 أفريل على العاشرة ليلا.. رئيس الجمهورية يعقد لقاء دوريا مع الصحافة الوطني 30 مارس وزير الداخلية: إستلام 3 طائرات جديدة لمكافحة الحرائق الوطني 06 أفريل تسخير أزيد من 51 ألف تاجر للمداومة طيلة عطلة عيد الفطر الوطني 02 أفريل بلمهدي يهنئ الجزائريين بعيد الفطر المبارك الوطني 08 أفريل نظام جديد لتعويض تكاليف النقل الخاصة بتموين ولايات الجنوب بالسلع الوطني 06 أفريل تسعيرة خاصة بالأطفال لركوب القطار الوطني 31 مارس رحلة واحدة للحجاج الراغبين في السفر مع بعضهم البعض الوطني 14 أفريل بدء التصفيات النهائية لمسابقة القرآن الكريم للأطفال ذوي الإحتياجات الخاصة الوطني 03 أفريل الهلال الأحمر الجزائري يتقاسم فرحة العيد مع أطفال فلسطين بالمستشفى العسكري ببني مسوس الوطني 11 أفريل