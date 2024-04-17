رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

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ترأس، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.