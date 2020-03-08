رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، إجتماعا لمجلس الوزراء.

واسمتع مجلس الوزراء إلى مداخلة وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، حول تطور الوضعية الصحية الدولية المرتبطة بفيروس كورونا والتدابير المتخذة في الجزائر لمواجهة هذه الحالة.

وتضمن جدول أعمال مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري، المناقشة والمصادقة على عروض تتعلق بتطوير النشاطات في قطاعات الطاقة والبريد والمواصلات السلكية والاسلكية والموارد المائية والسياحة والصناعة التقليدية والنظام البيئي للمؤسسات الناشئة والمؤسسات المبتكرة.