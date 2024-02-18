رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، إجتماعا لمجلس الوزراء، تناول عدة مواضيع.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تناول الإجتماع، عروضا تتعلق بالقانون الأساسي للنظام التعويضي للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

بالإضافة إلى عرض حال مرحلي لاستراتيجية الرقمنة، والمهمة الجديدة لما كان يسمى (المزارع النموذجية).

وكذا استراتيجية قطاع الري حول الماء الشروب والمياه المستعملة، بالإضافة الى عرض حال تحسبا لموسم الحج 2024.