إعــــلانات
الوطني

رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء
  • 54
  • 0

ترأس اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الإجتماعية، وعروضا أخرى.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “يترأس في هذه الأثناء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء”.

وتناول الإجتماع، مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها، تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي. وتدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل، حسب بيان الرئاسة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/h4Rcu
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر