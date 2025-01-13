رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الإجتماعية، وعروضا أخرى.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “يترأس في هذه الأثناء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء”.

وتناول الإجتماع، مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها، تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي. وتدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل، حسب بيان الرئاسة.