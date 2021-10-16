رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد
بقلم عبدالوهاب بوبقرة
يترأّس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدّفاع الوطني، عبد المجيد تبون غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وفي بيان لرئاسة الجمهورية، سيخصّص الاجتماع لمشروع قانون يتعلّق بمكافحة المضاربة، وعروض حول تنظيم جامع الجزائر، وكذا الدّخول الرّسمي، في قطاعَيْ التّعليم العالي،والتّكوين المهني.
طالع أيضا
يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp
رابط دائم : https://nhar.tv/gyqSH