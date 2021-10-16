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الوطني

رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

بقلم عبدالوهاب بوبقرة
رئيس الجمهورية يترأس إجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد
رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون
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يترأّس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدّفاع الوطني، عبد المجيد تبون غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وفي بيان لرئاسة الجمهورية، سيخصّص الاجتماع لمشروع قانون يتعلّق بمكافحة المضاربة، وعروض حول تنظيم جامع الجزائر، وكذا الدّخول الرّسمي، في قطاعَيْ التّعليم العالي،والتّكوين المهني.

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