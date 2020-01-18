رئيس الجمهورية يترأس إجتماع مجلس الوزراء

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت حسب بيان لرئاسة الجمهورية، ثاني إجتماع لمجلس الوزراء.

ويعقد مجلس الوزراء إجتماعه الثاني اليوم بدلا من يوم غد الأحد، نظرا لمشاركة رئيس الجمهورية في الندوة الدولية حول ليبيا، المزمع عقدها في برلين.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن مجلس الوزراء سيدرس ضمن جدول أعماله، اليوم، عددا من القضايا، خاصة ملفات تتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات القطاعية في مجالات الصحة، الصناعة، الفلاحة، السكن، التجارة والتجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.