رئيس الجمهورية يترأس اجتماعاً لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، تناول الإجتماع، عروضاً منها البوابة الوطنية للخدمات الرقمية ووضعها حيز التنفيذ. ووسائل مكافحة الحرائق، وتمويل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط - غرداية – المنيعة في شطره الأول. بالإضافة إلى إحداث المجلس العلمي للجالية الوطنية بالخارج وإنشاء الهيئة الوطنية للآثار.