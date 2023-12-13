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الوطني

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تحضيريا للقمة السابعة للبلدان المصدرة للغاز

بقلم نادية بن طاهر
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تحضيريا للقمة السابعة للبلدان المصدرة للغاز
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ترأس، اليوم الأربعاء، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز.

ومن المقرر عقد القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بالجزائر، من 29 فيفري إلى 02 مارس 2024.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “ترأس، اليوم، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. اجتماعا تحضيريا حول القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. المزمع عقدها بالجزائر، من 29 فيفري إلى 02 مارس 2024”.

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