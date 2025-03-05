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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لحصيلة عمليات التصدير للمواد والمنتجات الجزائرية

بقلم عايدة.ع
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا تقييميا لحصيلة عمليات التصدير للمواد والمنتجات الجزائرية
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ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، اجتماع عمل تقييمي تناول حصيلة عمليات التصدير للمواد والمنتجات الجزائرية والإجراءات المتصلة بها.

وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، يترأس اجتماع عمل تقييمي. تناول حصيلة عمليات التصدير للمواد والمنتجات الجزائرية والإجراءات المتصلة بها.

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