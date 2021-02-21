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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن

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رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن
بقلم نسرين محفوف

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، اجتماعا دوريا للمجلس الأعلى للأمن.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، خُصّص الاجتماع لتقييم الوضع العام للبلاد على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وبعد أن استمع لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن حول المسائل المدرجة في جدول الأعمال، أسدى الرئيس تعليماته للمسؤولين، كلّ في مجال اختصاصه.

وحيّا رئيس الجمهورية، المجهودات المبذولة من أجل الحفاظ على الاستقرار العام بالبلاد.

كما حيا الرئيس تبون، المجهودات المتعلقة بمجابهة فيروس كورونا، والانطلاقة الموفقة لعملية التلقيح ضد هذه الجائحة.


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