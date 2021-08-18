رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن.

ويعد هذا الاجتماع الثاني من نوعه في غضون أسبوعين، بعد اجتماع الرابع أوت الماضي. والذي جاء في خضم أحداث أليمة عرفها الوطن خلال الأيام الأخيرة. والمتمثلة في الحرائق المفتعلة ومقتل الشاب جمال بن اسماعيل في ولاية تيزي وزو. والتي أفضت التحقيقات الأولية إلى تورط حركة الماك الإرهابية.