رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

ترأس رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون, اليوم الأربعاء. اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن، تناول الوضع العام في البلاد.

وحضر الاجتماع كل من الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبين الفريق السعيد شنقريحة.

كما حضر الاجتماع وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وزير الداخلية، كمال بلجود، وزير العدل حافظ الأختام،عبد الرشيد طبي.

كما جرى الاجتماع بحضور مدير عام الأمن الوطني وقائد الدرك وقادة أجهزة أمنية.

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ترأس اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد إستمع الرئيس لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن. كما أسدى تعليمات لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ومسؤولي الأجهزة الأمنية. لضمان تأمين العملية الانتخابية لاسيما مكاتب الاقتراع. وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية. ويُجرم أي تعد على هذا الحق المكرس دستوريا.

كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أهمية هذا الموعد الانتخابي الهام. مشيرا إلى أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية، تجسيدا لأحكام المادتين 7 و 8 من الدستور.

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إجتماع إستثنائي للمجلس الأعلى للأمن لتقييم الوضع العام للبلاد