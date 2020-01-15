رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للوزراء يوم السبت المقبل

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يوم السبت المقبل، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان من رئاسة الجمهورية، فإن مجلس الوزراء، كان من المقرر عقده يوم الأحد المقبل.

ويضيف البيان، أن نظرا لمشاركة الرئيس تبون، في الندوة الدولية حول ليبيا المزمع عقدها في نفس اليوم، تم تغيير تاريخ الاجتماع.

ويدرس، مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، عددا من القضايا في مختلف المجالات.

وحسب البيان ذاته، فإن الأمر يتعلق بإنعاش وتطوير النشاطات الاقتصادية في مجالات الصحة، الصناعة، الفلاحة، السكن.

بالإضافة إلى التجارة، التجارة الخارجية، المؤسسات الصغيرة والمؤسسات الناشئة.