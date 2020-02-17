رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا للولاة بمقر الرئاسة

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في هذه الأثناء، اجتماعا للولاة بمقر رئاسة الجمهورية.

ويجري الاجتماع بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وزير الداخلية، كمال بلجود، ووسيط الجمهورية كريم يونس.

للإشارة، فقد جاء هذا الاجتماع بعد ساعات من تعيين كريم يونس، وسيطا للجمهورية، والذي شغل آنفا منصب رئيس لجنة الوساطة والحوار.

للتذكير، فقد اجتمعت الحكومة مع الولاة، على مدار يومين كاملين، حيث أشرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على انطلاق الاجتماع يوم أمس الأحد.

وأشرف على اختتام أشغال اللقاء، اليوم الاثنين، كل من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ووزير الداخلية، كمال بلجود.

وركز اللقاء الذي أتي تحت شعار “من أجل جزائر جديدة” على 6 ورشات كبرى، وهي نوعية حياة المواطن، العقار الاقتصادي، نحو حوكمة متجددة ومتحكمة في التوسع الحضري، الحركية والأمن عبر الطرق، الرقمنة والذكاء الجماعي.