رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون،غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء،

و حسب بيان للرئاسة فسيُخصص هذا الاجنماع لدراسة مشروعَيْ قانونين، يتعلقان بالإعلام، والنشاط السمعي البصري، وعرضين خاصّين بقطاعَيْ الشؤون الخارجية والصحة.

بالإضافة إلى مسائل ذات الصلة بانشغالات المواطن.

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عاد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون سهرة اليوم الاربعاء إلى ارض الوطن قادما من الكويت بعد ان أنهى زيارته التي دامت يومين.

وحسب مصالح رئاسة الجمهورية فقد حطت اليوم الطائرة الرئاسية وعلى متنها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قادمة من الكويت. اين قام بزيارة دولة للكويت دامت يومين

وغادر الرئيس تبون اليوم الكويت حيث كان في توديعه بالمطار الأميري، ولي عهد دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.

عبر الرئيس تبون في نهاية زيارته لدولة الكويت، عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ودعا الرئيس تبون، أخاه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام بزيارة إلى الجزائر. وقد رحب أمير دول الكويت، بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.

وقام رئيس الجمهورية بتاريخ 19 فيفري الجاري بزيارة دولة إلى قطر. أين كان في إستقباله أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. كما شارك رئيس الجمهورية في أشغال القمة السادسة لمنتدى الدول المصدرة للغاز بقطر.

طالع أيضا: الرئيس تبون يغادر دولة الكويت

غادر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، دولة الكويت، بعد زيارة دامت يومين.

وكان في توديع الرئيس تبون، بالمطار الأميري، ولي عهد دولة الكويت، مشعل الأحمد الجابر الصباح.

هذا وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، عبر الرئيس تبون في نهاية زيارته لدولة الكويت، عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق له من حسن الاستقبال وكرم الضيافة.

ودعا الرئيس تبون، أخاه أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح للقيام بزيارة إلى الجزائر.

وقد رحب أمير دول الكويت، بهذه الدعوة على أن يحدد موعدها لاحقا عبر القنوات الدبلوماسية.