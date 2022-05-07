رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا الأحد

يترأس رئيس الجمهورية، عبدالمجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء حسب ما افاد به بيان لرئتسة الجمهورية.

وحسب ذات البيان، فسيتناول الاجتماع بالدراسة والمناقشة مشروع القانون الجديد للإستثمار، بالاضافة الى مشروع قانون يخص شروط ممارسة الأنشطة التجارية.

الى جانب مناقشة عرضين يتعلقان بمتابعة مشروع منجم الحديد بغار جبيلات وملف الولايات الجديدة.

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قوجيل: الإلتفاف حول الرئيس وسياسته واجب وطني على كل مواطن ومواطنة

كما أكد رئيس مجلس الأمة المجاهد صالح قوجيل، أن سياسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قائمة على مبدأ “الجزائر للجميع ويبنيها الجميع”.

مضيفا أن الالتفاف حول رئيس الجمهورية وسياسته واجب وطني على كل مواطن ومواطنة من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية وتدعيم استقلال القرار السياسي عن طريق ضمان استقلالية القرار الاقتصادي.

بالمقابل يأتي هذا في حوار أجراه قوجيل اليوم الخميس، مع التلفزيون الجزائري، بمناسبة اليوم الوطني للذاكرة المصادف ليوم الثامن مـاي من كلّ سنة.

وكذا الذكرى السابعة والسبعين (77) لمجازر 8 ماي 1945، أين تحدث المجاهد عن محطات التحضير للكفاح المسلّح.

كما ذكّر قوجيل بالفضائع التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في حق الجزائريين العزّل الذين خرجوا في مظاهرات سلمية

احتفاءً بانتصار الحلفاء على دول المحور بزعامة ألمانيا النازية،

مذكرين فرنسا الاستعمارية بوعودها في كلّ من سطيف، ڨالمة، خراطة وغيرها من مناطق الجزائر خلال شهر مـاي 1945.

كما أضاف قوجيل في هذا السياق، ان هذه المجازر التي تبقى وصمة عارٍ في جبين فرنسا الاستعمارية، شكّلت منعرجًا حاسمًا في تاريخ الحركة الوطنية

كما أحدثت القطيعة مع مرحلة النضال السياسي من أجل استرجاع السيادة الوطنية. وتمّ الشروع من حينها في التحضير للكفاح المسلح.

باعتبار أنّ ما أُخذ بالقوة لا يسترد إلاّ بالقوة وأنّ فرنسا الاستعمارية لا تفهم إلاّ لغة الحديد والنّار.

رئيس الجمهورية: إعداد قانون لتنظيم العمل النقابي

كما كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، أنه أسدى تعليمات من أجل إعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي.

وأضاف رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها بالنيابة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي يوسف شرفة بمناسبة اليوم العالمي للشغل. أنه “أسديت في هذا الإطار التوجيهات لإعداد قانون إطار ينظم العمل النقابي. بإثراء أكبر لمحتواه من خلال التشاور والنقاش مع المهنيين. على أن يراعي مشروع القانون المواثيق والإتفاقيات التي صادقت عليها الجزائر. والتمثيل الحقيقي للنقابات والإلتزام بترقية الجانب الاجتماعي والمهني للعمال. بعيدا عن النزاعات السياسوية التي أغرقت العمل النقابي من روحه الحقيقية”.