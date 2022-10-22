رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء غدا

يترأس عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، غدا، اجتماعا لمجلس الوزراء للمناقشة والمصادقة على عدد من المشاريع هامة.

وحسي بيان لرئاسة الجمهورية فإن الإجتماع سيتناول مشروعي قانونين حول ممارسة الحق النقابي والوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها.

كما سيتم خلال الإجتماع تقديم عرضا يخص شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكـلاء المركبات الجديدة. بالإضافة إلى عرض حول مشـروع المستشفـى الجزائري القطري الألماني.

وسيتم خلال الاجتماع أيضا تقديم عرض حول مراجعة التدابير المتعلقة بمنحة البطالة. وسيناقش الإجتماع برنامج الاحتفالات المخلدة لذكرى ثورة التحرير الوطني.