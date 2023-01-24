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الوطني

رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

بقلم أسماء.ع
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
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يترأس  رئيس الجمهورية، القائد الأعـلى للقـوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، في هذه الأثناء اجتماعا لمجلس الوزراء. كما  يتناول الاجتماع مشروعي قانونين، يتعلق الأول بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمالهما والاتجار غير المشروع بهما.

والثاني يخص كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة، والموجه لإنجاز مشاريع استثمارية. بالإضافة إلى عرض حول الإجراءات العملية للحد من ظاهرة الاختناق بالغازات المحترقة (أحادي أكسيد الكربون) داخل المنازل.

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