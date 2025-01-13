رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اجتماعا لمجلس الوزراء، تناول مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا أخرى.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: “يترأس في هذه الأثناء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة. وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء”.

وتناول الاجتماع، مشروع قانون متعلق بالتأمينات الاجتماعية، وعروضا منها، تعزيز العمل النقابي والحوار الاجتماعي. وتدابير وترتيبات تحسبا لشهر رمضان الفضيل، حسب بيان الرئاسة.