رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

يترأس اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتناول الاجتماع مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.

كما تناول الاجتماع عروضا منها ربط المشاريع الفلاحية الكبرى للزراعات الاستراتيجية بالشبكة الكهربائية والتدابير الجديدة التي تضمنها مشروع قانون المرور.