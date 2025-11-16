إعــــلانات
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

بقلم أمينة داودي
رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
يترأس اليوم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء.

ويتناول الاجتماع عروضا، منها ترقية مقاطعات إدارية بالهضاب العليا والجنوب إلى ولايات كاملة الصلاحيات. متابعة تقدم أشغال إنجاز منجم غارا -جبيلات وخط السكة الحديدية المنجمية تندوف - بشار. بالإضافة كذلك إلى إنجاز أشغال المركز الاستشفائي الجامعي بسعة 500 سرير بقسنطينة، واقتناء تجهيزات خاصة لفائدة مؤسسة دعم تطوير الرقمنة.

