رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

بقلم نادية بن طاهر
يترأس في هذه الأثناء، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، يتناول الاجتماع، عروضا حول إطلاق منجم الزنك والرصاص بواد أميزور. ومتابعة تقدم إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي لخط بلاد الحدبة -واد الكبريت - ميناء عنابة، لنقل الفوسفات والأسمدة المستخرجة والمنتجة.

بالإضافة إلى التدابير والترتيبات المتخذة، لتموين السوق في شهر رمضان.

