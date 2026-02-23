رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء
بقلم أمينة داودي
ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.
وتناول الاجتماع مشروع قانون القضاء العسكري وعروضا تخصّ متابعة إنجاز مشروع السكة الحديدية المنجمي: خط بلاد الحدبة -وادي الكبريت -ميناء عنابة، المكننة الفلاحية. الدخول المهني لدورة فيفري 2026، وكذا عرض حال حول الأيام الأولى من شهر رمضان المعظم.
