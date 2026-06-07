رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا لمجلس الوزراء.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد تناول الاجتماع عروضا منها متابعة توسيع وربط المحطات والمناطق الصناعية بالخط المنجمي الإستراتيجي ” بشار-تندوف–غارا -جبيلات”. التحضيرات لموسم الاصطياف و ترتيبات استقبال الجالية الوطنية بالخارج. بالإضافة كذلك إلى الحصيلة النهائية لعملية اقتناء وتوزيع أضاحي العيد لفائدة المواطنين. إلى جانب متابعة تعزيز آليات الرقابة للمنتجات الموجهة للاستهلاك وتدعيم قدرات المخابر.

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