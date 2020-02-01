رئيس الجمهورية يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الإثنين

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعد غد الإثنين، اجتماعا لمجلس الوزراء، عوض يوم غد الأحد، نظرا لزيارة رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد.

وحسب بيان رئاسية الجمهورية، اليوم السبت، سيخصص الاجتماع لدراسة ملفات تخص قطاعات التربية، التكوين والتعليم المهنيين، المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.

كما سيدرس المجلس، إشكالية أمن الطرقات، ويعتمد مخططا استعجاليا للدفع بالتنمية المحلية في المناطق الجبلية والهضاب العليا، والمناطق المحيطة بالمدن الكبرى.

ويشمل المخطط الاستعجالي للدفع بالتنمية المحلية، العديد من القطاعات لا سيما التزويد بالماء الشروب، الطاقة الكهربائية، توصيل الغاز، المنشآت المدرسية، النقل والتنقل، ووضع آليات التضامن الجواري.