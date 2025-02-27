رئيس الجمهورية يترأس اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن

يترأس، رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، اليوم، اجتماعًا للمجلس الأعلى للأمن.

وحسب بيان مصالح رئاسة الجهورية، حضر الاجتماع كلٌ من الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي.

كما حضر الوزير الأول نذير العرباوي، وكذا وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف. إلى جانب بوعلام بوعلام مدير ديوان رئاسة الجهورية.