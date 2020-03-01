رئيس الجمهورية يترأس الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للأمن، بمقر رئاسة الجمهورية.

ويحضر الاجتماع كل من الوزير الأول، عبد العزيز جراد، رئيس أركان الجيش بالنيابة، سعيد شنقريحة، وزير العدل، بلقاسم زغماتي، مستشار الرئيس تبون، والمكلف بالشؤون الأمنية، اللواء المتقاعد عبد العزيز مجاهد.

كما يحضر اجتماع المجلس الأعلى للأمن، كل من قائد الدرك الوطني، عبد الرحمان عرعار، ومدير الأمن الداخلي ومدير الأمن الخارجي، بالّإضافة إلى المدير العام للـأمن الوطني.

ويعتبر هذا الاجتماع الثاني من نوعه، بعد الاجتماع الأول الذي ترأسه الرئيس تبون، بتاريخ 26 ديسمبر الماضي.