رئيس الجمهورية يترأس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة

وصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إلى قصر الشعب لترؤس الحفل السنوي لتقليد الرتب وإسداء الأوسمة.

وسيشرف رئيس الجمهورية خلال ذا الحفل السنوي على تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لعدد من الضباط العمداء. والضباط السامين والمستخدمين المدنيين في الجيش الوطني الشعبي عشية الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ64. لعيد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية.

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