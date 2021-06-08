رئيس الجمهورية يترأس المجلس الأعلى للأمن ويأمر بضمان تأمين العملية الإنتخابية

ترأس اليوم الثلاثاء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم التحضيرات المتعلقة بالانتخابات التشريعية ليوم 12 جوان 2021.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد إستمع الرئيس لمداخلات أعضاء المجلس الأعلى للأمن. كما أسدى تعليمات لوزير الداخلية والجماعات المحلية، ومسؤولي الأجهزة الأمنية. لضمان تأمين العملية الانتخابية لاسيما مكاتب الاقتراع. وفق أحكام القانون المنظم والمؤطر للانتخابات الذي يضمن حق الناخب في الإدلاء بصوته بكل حرية. ويُجرم أي تعد على هذا الحق المكرس دستوريا.

كما أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على أهمية هذا الموعد الانتخابي الهام. مشيرا إلى أن كل الضمانات الدستورية والقانونية والتنظيمية كفيلة بحماية الإرادة الشعبية ونزاهة العملية الانتخابية، تجسيدا لأحكام المادتين 7 و 8 من الدستور.