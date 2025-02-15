رئيس الجمهورية يترأس الوفد الجزائري بالقمة الـ38 للإتحاد الإفريقي

ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، الوفد الجزائري في أشغال الدورة العادية 38 لمنتدى رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، بإثيوبيا.

وافتتحت أشغال الدورة العادية الـ38 لقمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي، اليوم السبت بأديس أبابا، بمشاركة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتركز القمة الـ38 للاتحاد الافريقي، التي تدوم يومين، على تعزيز قضية العدالة ودفع التعويضات للأفارقة. وهي خطوة ملموسة نحو تصحيح الأخطاء التاريخية وتعزيز التعافي لدى شعوب القارة والأشخاص ذوي الأصول الأفريقية.

وإختار رؤساء الدول والحكومات في الدورة العادية السابعة والثلاثين لجمعية الاتحاد، التي عقدت في فيفري 2023 في أديس أبابا، موضوع هذا العام العدالة للأفارقة والمنحدرين من أصل أفريقي من خلال التعويضات.