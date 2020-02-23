رئيس الجمهورية يترأس اليوم إجتماعا لمجلس الوزراء

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رئيس الجمهورية يترأس اليوم إجتماعا لمجلس الوزراء
بقلم النهار أونلاين

يترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، الإجتماع الدوري لمجلس الوزراء.

وحسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، فإن الإجتماع سيخصص لمناقشة ملفات تخص العديد من القطاعات.

كما سيناقش مجلس الوزراء عرضا حول إستراتجية الإتصال الحكومي، ومشروع قانون خاص بالوقايةمن التمييزوخطاب الكراهيةومكافحتهما.

كما سيتطرق الإجتماع أيضا إلى ملف العقار الصناعيوتسيير المناطق الصناعية.

بالإضافة إلى دراسة آفاق بعث وتطوير النشاطات الثقافية والإنتاج الثقافي والصناعة السينماتوغرافية والشباب والرياضة والسياحة.


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