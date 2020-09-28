رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لاستعراض التحضيرات الخاصة بمشاركة الجزائر في الألعاب الأولمبية

ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم جلسة عمل تم من خلالها مناقشة التحضيرات الخاصة بمشاركة الجزائر في الألعاب الأولمبية الدولية المزمع تنظيمها شهر جويلية القادم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية فإن جلسة العمل التي جرت يم تم خلالها أيضا مناقشة التحضيرات الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط التي سيتم تنظيمها بولاية وهران سنة 2022.

كما تم خلال الجلسة مناقشة وبحث مسائل ذات صلة بالوضعية العامة للرياضة النخبوية والأولمبية في الجزائر.

وحضر الجلسة كل من الوزير الأول عبد العزيز جراد بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة وكاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة ورئيس اللجنة الأولمبية، بالإضافة إلى مدير الصحافة والاتصال برئاسة الجمهورية.