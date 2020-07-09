رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد

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رئيس الجمهورية يترأس جلسة عمل لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد
بقلم أسماء.ع

يترأس اليوم الخميس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، جلسة عمل مخصصة لدراسة تطور الوضعية الصحية في البلاد.

وتأتي الجلسة، بعد تزايد الإصابات بجائحة كوفيد-19، الناجمة في بعض الولايات.

وخلال الجلسة سيتم التطرق لعدم التقيّد بالإجراءات الوقائية، والممارسات البيروقراطية في التعامل مع هذه الجائحة.

الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات ميدانية عملية عاجلة لمواجهة هذه الوضعية يضيف البيان.

وسيشارك في هذا اللقاء إلى جانب الوزير الأول، قادة الأسلاك الأمنية، وأعضاء اللجنة العلمية للرصد والمتابعة.

بالإضافة إلى ولاة الجمهورية في كل من الجزائر، وهران، بسكرة، سطيف وورقلة.


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